На Теребовлянщині в ДТП травмувався чоловік

Повідомлення про те, що до Теребовлянської лікарні для надання медичної допомоги доставлено та госпіталізовано 26 –річного жителя м. Тернопіль, надійшло до працівників поліції 20 травня, близько 6-ї години.

Виїздом слідчо –оперативної групи встановлено, що на 350 км. 700м. автодороги «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», в с. Кровінка, Теребовлянського району, потерпілий, керуючи автомобілем «AUDI 80», з іноземною реєстрацією, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з дорожнім відбійником. Тупа травма грудної клітки та різана рана правого плеча у водія, а також понівечена автівка, стали результатом такої автопригоди.

Транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик Теребовлянського відділу поліції. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.