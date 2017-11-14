Яка ціна престижу в керівництва громади Почаєва?

Протягом багатьох століть усі держави вирішують питання раціонального використання грошей. Що ж таке раціональність? Бюджетні кошти мають витрачатися для досягнення певних показників: задоволення потреб людей, досягнення поставлених задач, а також закуплені товари і послуги повинні мати справедливу вартість. Виходячи із цього твердження, нераціональне або неефективне використання коштів із бюджетів – це такі видатки, які є необов’язковими.

З кожним роком ми спостерігаємо зростання видатків на місцевому рівні. Та не завжди збільшення коштів супроводжуються зростанням ефекту. Це можна пояснити такими чинниками як рівень інфляції, зростання мінімальної заробітної плати або здійснення видатків, які не задовольняють потреби жителів того чи іншого населеного пункту. Адже сенс видатків це не сам факт їх здійснення, а результат який ми отримаємо від цього.

Якщо проаналізувати виконання місцевих бюджетів за 2016 рік, то можна побачити, що реформа децентралізації дала позитивний ефект для громад, доходи та видатки бюджетів до реформи і зараз, значно різняться. Значні кошти надходять до бюджетів громад, порівняно із попередніми періодами, і всі ці фінанси належать територіям. Тепер громади маючи в розпорядженні більші фінанси, можуть здійснювати і значні видатки.

Рис.1. Надходжень до місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)[1].

Почаївська ОТГ, яка створена у 2015 році, включає три населені пункти. У порівняні із 2015 та 2017 роками доходи ОТГ значно зростають. Візьмемо хоча б рішення двадцятої сесії № 547 Почаївської міської ради, в якій говориться про перевиконання дохідної частини бюджету у жовтні 2016 року на 951 000,00 гривень [2].

У додатку до Постанови КМУ від 11.10.2016 року №170 «Заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів» зазначається таке положення: – припинити придбання легкових автомобілів за державні кошти. Але ОТГ, які на власний розсуд здійснюють видатки, мають право не дотримуватися такого нормативного акту, та купувати автомобілі у межах бюджетних призначень.

З однієї сторони, оновлення автомобільного парку потребує не одна громада, але питання в іншому: «Чи є необхідність громаді купувати авто, що має статус «престижного». Напевно жителі ОТГ стануть краще жити від такої покупки.

12 березня 2017 року ПВКФ «В.С.К.» уклав договір із Почаївською міською радою про закупівлю автомобіля RENAULT Fluence NEW 2016 року, з об’ємом двигуна 1,6 куб. см. сумою 365 000,00 грн. Така дорога покупка була здійснена із допомогою офіційного порталу закупівель ProZorro, що не викликає ніяких запитань стосовно юридичної сторони, але інше питання сторони моралі. Чи громада немає нагальних проблем і всі жителі будуть задоволені такою покупкою. Ознайомлюючись із дописами в соціальних мерехаж, можна зустріти нарікання на стан доріг громади. Взяти хоча б дорогу у селі Старий Тиж, де проводяться незначні поточні ремонти, висипка щебеню. А чому б не спрямувати вільні кошти, як видно із покупок, на капітальний ремонт та встановити асфальтне покриття. Можливо існує потреба в транспорті для службового користування, але є великий вибір дешевших автомобілів. Наприклад та ж марка RENAULT але Sandero, що коштує в середньому на 50 тисяч гривень дешевше [3].

Отже, ми бачимо як ефективно використовуються кошти місцевих бюджетів, що фактично формуються за рахунок наших податків. Саме ми повинні слідкувати за тим як і куди вони спрямовані. Та не лише потрібно аналізувати, а й активно включатися в життя громади, приймати участь, пропонувати свої ідеї для того, щоб кошти із бюджету максимально задовольняли наші потреби.

Погонець Ліна

студентка факультету ННІІОТ

Тернопільський національний економічний університет