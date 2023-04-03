18:24 | 3.04.2023
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Новини Тернополя 

10-14 квітня на території Тернопільської громади відбудеться загальноміська толока

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У зв’язку з похолоданням та дощовою погодою, загальноміські толоки у Тернопільській громаді відбудуться 10-14 квітня. Відповідні зміни до розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Під час екологічної акції заплановано провести впорядкування територій, зелених зон, ремонту та висадження нових зелених насаджень як в межах Тернополя, так і в інших населених пунктах громади.

Запрошуємо небайдужих жителів громади долучитися до проведення робіт з підвищення рівня доброустрою у Тернопільській громаді.

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