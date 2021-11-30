Постійно хворіють: у дитсадку на Тернопільщині уже 27 років немає теплої води

27 років у дитсадку в Монастириськах немає гарячої води.

Про це розповіла Суспільному директорка дошкільного закладу Таїсія Жолобак.

За її словами, міська влада не виділяє грошей, щоб відновити гаряче водопостачання. Начальник міського управління освіти Володимир Сапа розповів, цього року створили комісію, яка має порахувати, скільки грошей потрібно.

Дитсадок “Казка” у Монастириськах відвідують майже півтори сотні дітей. Ірина Брус працює вихователькою у ясельній групі. Жінка розповідає, дитсадок функціонує понад 30 років і тільки впродовж трьох із них тут була гаряча вода:

“На ясельній групі були теплі підлоги, всюди була гаряча вода, діти могли митися і в умивальниках, і були також душові кімнати. Зараз у нас карантин і дітям треба мити дуже часто руки, тому що вони і граються, і після туалету. Та й нам треба гарячої води, чи іграшки, чи посуд помити”.

Через те, що у кранах немає гарячої води, діти віком від півтора до трьох років миються у холодній, каже директорка закладу Таїсія Жолобак.

“Розраховані ці крани на подачу гарячої води з централізованої кочегарки, як було на початках, коли запустили в експлуатацію садок. На даний час подачі гарячої води нема, тільки холодна. І тут маленькі дітки миють ручки під холодною проточною водою. І миючи руки в цій холодній воді вони мають проблеми зі здоров’ям”.

Єдине місце в дитсадку, де є гаряча вода, – це кухня. Тут встановили бойлер, розповіла шеф-кухарка Олександра Ардель:

“Певно з 5 років тому поставили, спонсорували нам. Маємо гарячу воду постійно, дівчата собі беруть, маємо мити всім. Крупи маємо мити в гарячій воді і посуд також. Ми маємо електричні котли, в яких ми гріємо воду. У випадку якщо там немає гарячої води, то ми собі тут гріємо”.

Ганна Маркович працює у дитсадку пралею. Жінка розповідає, щоб випрати постільну білизну, рушники та пелюшки, носять гарячу воду з кухні:

“Ми перемо на день по 4-5 разів. Носити воду з кухні й замочувати – це проблема, бо ми маємо ручну машинку. Так деколи наношуся, що рук не чую”.

Таїсія Жолобак розповідає, проблеми з гарячою водою у дитсадку почалися у 1994 році. А в 2009 міська рада прийняла рішення від’єднати заклад від централізованого водопостачання і збудувати автономну мінікотельню. Коли спробували запустити гарячу воду, старі іржаві труби прорвали і затопило приміщення на першому поверсі, каже жінка:

“Ми зверталися не раз до місцевої влади, але, у зв’язку з відсутністю коштів, нам ніхто відновити подачу гарячої води не хоче. Ми пробували долучити батьків. Вони навіть зголосилися дати благодійну допомогу, щоб встановити крани-змішувачі на кожній групі. Навіть ми вже цю роботу почали, але, коли прийшлося вже під’єднати гарячу воду, то влада коштів не знайшла. Минулого року ми знову звернулися з цією проблемою, але вона досі не вирішена”.

Що потрібно, аби відновити подачу гарячої води в дитсадку, розповів директор Монастириської дільниці підприємства “Теплокомуненерго” Олександр Муравський:

“Вони поставили свою мінікотельню і мініпаливну. Там є теплообмінник, щоб можна було подавати гарячу воду. Ми включили цей теплообмінник, але трубопровід, який має приймати, – дірявий, старий і проіржавлений. Почало затоплювати і тому ми перекрили. Там треба поміняти трубопровід на гарячу воду і тоді можна подавати гарячу воду з котельні”.

Керівник міського відділу освіти Володимир Сапа розповідає, створили комісію, яка має розробити план, як відновити в закладі гаряче водопостачання:

“Це питання потребує вивчення і наші люди цим займаються. Ми не можемо сказати, чи за тиждень, чи за два воно буде вивчене, але найближчим часом ми будемо старатися це питання вивчити. Потім ми подаємо на міську раду відношення, що нам потрібно виділити кошти”.