На Тернопільщині більше 300 бізнес-проєктів реалізовують грантоотримувачі за програмою єРобота
На Тернопільщині діє програма єРобота. Станом на зараз грантоотримувачі реалізували понад 300 бізнес-проєктів за кількома напрямками, зокрема, “Власна справа” і “Грант для ветеранів та їх подружжя” на створення або розвиток власного бізнесу. Основна мета – нові робочі місця. Про це під час брифінгу розповів Жмурко Михайло – в.о. директора Тернопільського обласного центру зайнятості.
У Тернопільській області троє учасників бойових дій або членів їх сімей вже скористалися грантами за напрямком “Грант для ветеранів та їх подружжя”. Більшість з них діють у сфері громадського харчування. За умовами програми учасники бойових дій можуть отримати гранти від 250 тис. грн до 1 млн грн. на старт або розвиток власного бізнесу.