На Тернопільщині більше 300 бізнес-проєктів реалізовують грантоотримувачі за програмою єРобота

На Тернопільщині діє програма єРобота. Станом на зараз грантоотримувачі реалізували понад 300 бізнес-проєктів за кількома напрямками, зокрема, “Власна справа” і “Грант для ветеранів та їх подружжя” на створення або розвиток власного бізнесу. Основна мета – нові робочі місця. Про це під час брифінгу розповів Жмурко Михайло – в.о. директора Тернопільського обласного центру зайнятості.

За період реалізації напрямку “Власна справа” підприємства отримали можливість для розвитку майже 300 проєктів та створили понад 600 нових робочих місць. Грантова допомога кожному з учасників напрямку – від 75 до 250 тис. грн, на загальну суму понад 100 млн грн.

Завдяки мікрогрантам з липня 2022 року, 76 фізичних осіб відкрили власну справу, 309 чинних підприємців та 44 юридичні особи розвивають свій бізнес та вже прийняли на роботу майже пів тисячі краян, у тому числі 30 переселенців.

У Тернопільській області троє учасників бойових дій або членів їх сімей вже скористалися грантами за напрямком “Грант для ветеранів та їх подружжя”. Більшість з них діють у сфері громадського харчування. За умовами програми учасники бойових дій можуть отримати гранти від 250 тис. грн до 1 млн грн. на старт або розвиток власного бізнесу.