На Тернопільщині більшість іноземців працюють у переробній промисловості та сільському господарстві

В області більшість іноземців працює у переробній промисловості (42%), сільському господарстві (27%), оптовій (роздрібній) торгівлі (21%) та надання інших послуг (10%).

Загалом впродовж січня-березня 2023 року на Тернопільщині 49 роботодавців використовували працю 65 іноземців з 19 країн, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Вірменії, Бельгії, Чехії, Руанди, Данії, США, Швейцарії, Литви, Китаю, Болгарії, Білорусі, Італії, Нідерландів та Ізраїлю.

Майже всі іноземці, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «наймані працівники».