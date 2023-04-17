Забудовник та міська рада наплювали на рішення суду і продовжують роботи на церковній ділянці

Попри рішення суду щодо протиправності рішення міської ради Тернополя будівельні роботи на церковній ділянці по вул. А. Чайковського, Малишка, Слівенська продовжуються.

Як повідомлялося, Тернопільський окружний адміністративний суд став на сторону позивачів, жителів сусідніх до Церкви Пресвятої Тройці будинків, та вирішив визнати протиправним і скасувати пункт 4 рішення Тернопільської міської ради від 29 січня 2021 №8/3/78 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. А. Чайковського, Малишка, Слівенська релігійній організації «Тернопільсько – Зборівській архиєпархії Української Греко – Католицької Церкви».

Втім, як з’ясувалося, роботи щодо будівництва багатоквартирного будинку на ділянці, яка за законом не може використовуватися для будь-якої іншої мети та цільового використання земельної ділянки, аніж задля будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, в тому числі і для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Іншими словами, саме будівництво суперечить нормам земельного кодексу, але після рішення суду щодо незаконності рішення міської ради, воно незаконне двічі.

Закликаємо правоохоронні органи відреагувати належним чином та згідно повноважень щодо забезпечення законності на території України.

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