11:03 | 23.05.2022
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На Тернопільщині через ДТП смертельно травмувався житель Львівської області

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свічка,

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 травня поблизу с. Іванчани Збаразької територіальної громади. Орієнтовно о 10.00 годин водій автомобіля «ВАЗ-2109» не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

На жаль, внаслідок аварії, смертельно травмувався пасажир «дев’ятки», 60-річний житель с. Горпин Львівської області. Тіло загиблого затиснуло в перевернутому автомобілі так, що дістати його без допомоги рятувальників було неможливо.

 

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