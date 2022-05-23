На Тернопільщині через ДТП смертельно травмувався житель Львівської області

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 травня поблизу с. Іванчани Збаразької територіальної громади. Орієнтовно о 10.00 годин водій автомобіля «ВАЗ-2109» не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

На жаль, внаслідок аварії, смертельно травмувався пасажир «дев’ятки», 60-річний житель с. Горпин Львівської області. Тіло загиблого затиснуло в перевернутому автомобілі так, що дістати його без допомоги рятувальників було неможливо.