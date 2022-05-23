На Тернопільщині під суд йде чиновник, який на службовому автомобілі збив дитину

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця обласного управління лісового та мисливського господарства, обвинуваченого за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження потерпілому). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління лісового та мисливського господарства сусідньої області, порушуючи ПДР, на службовому автомобілі вчинив наїзд на неповнолітню. ДТП скоєно близько 18 години 26 вересня 2021 року у селі Білокриниця Кременецького району Тернопільської області.

Внаслідок наїзду потерпіла отримала тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.





