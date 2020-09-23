На Тернопільщині покарали вісьмох депутатів

Через порушення вимог фінансового контролю 8 депутатів місцевих рад упродовж тижня притягнуті до відповідальності, – повідомляє прес-служба Тернопільської обласної прокуратури.

За погодженням з Тернопільською обласною прокуратурою, працівники управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України впродовж 1 тижня склали та скерували до суду протоколи про вчинення 8 депутатами місцевих рад Козівського району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

Встановлено, що депутати несвоєчасно, без поважних причин, подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулі роки.

За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судовому засіданні вказаних осіб судом визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному.

Довідково: За порушення вимог фінансового контролю до адміністративної відповідальності з початку року притягнуто 150 осіб.