11:31 | 23.09.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині покарали вісьмох депутатів

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Через порушення вимог фінансового контролю 8 депутатів місцевих рад упродовж тижня притягнуті до відповідальності, – повідомляє прес-служба Тернопільської обласної прокуратури.

За погодженням з Тернопільською обласною прокуратурою, працівники управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України впродовж 1 тижня склали та скерували до суду протоколи про вчинення 8 депутатами місцевих рад Козівського району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.
Встановлено, що депутати несвоєчасно, без поважних причин, подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулі роки.
За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судовому засіданні вказаних осіб судом визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному.
Довідково: За порушення вимог фінансового контролю до адміністративної відповідальності з початку року притягнуто 150 осіб.

 

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