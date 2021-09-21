На Тернопільщині через погані дороги автобус відмовився виходити на рейс

Єдиний автобус, який їздив маршрутом Папірня-Тернопіль, відмовився виходити на рейс через погані дороги. Про це розповіла жителька села Папірня Білобожницької громади Марія Дідик.

За її словами, тепер сісти на автобус можуть тільки в сусідньому селі Буданів, що за 7 кілометрів. Туди, каже, люди без авто ходять пішки або їдуть кіньми. Дорогу до Буданова не ремонтували з 1970 років.

У Папірні живуть понад 200 людей. Їм нічим доїхати до Буданова, каже житель села Йосип Слойко:

“Я беру коника, щоб йти на базар до Буданова. Я його зрання погодую, запрягаю і їду помаленьку. А хто пішки йде. От і таке наше життя”.

Суспільне зателефонувало до перевізника, який їздив до Папірні, Павла Кузика. Чоловік каже, відмовився від маршруту через стан дороги. Згідно з розкладом, він мав би заїжджати з Папірні до Буданова за 7 хвилин. Насправді ж на дорогу затрачав більш ніж пів години. Ще одна жителька Папірні – Марія Дідик. Жінка каже, в село важко викликати швидку, бо окрім поганої дороги, тут немає і мобільного зв’язку:

“Вже скільки часу ми не зверталися, скільки часу ми не добивалися, всі розводять руками і остання інформація, яка до нас дійшла – це те, що ось-ось будуть робити дорогу на Папірню. Але цього ми не дочекалися і вирішили привернути увагу громадськості і може хтось-таки нам допоможе в цьому”.

Староста сіл Буданів і Папірня Андрій Дембіцький розповідає, дорога на балансі обласного управління капітального будівництва, тому ремонтувати її мають за кошти обласного бюджету:

“Дорога Буданів-Папірня – це є дорога обласного значення. Вже спочатку, відколи я був сільським головою, піднімалося питання на рахунок ремонту цієї дороги. Коли був ще колишній Теребовлянський район, Теребовлянська адміністрація – ця дорога була включена в перелік тих, які підлягають ремонту. Але напевно вже 3 роки з цього моменту пройшло і нічого ще не зроблено. Ми давали звернення ще на колишню адміністрацію Теребовлянського району, на сьогодні голова громади давав звернення вже в Тернопільську адміністрацію, в УКБ, і ці звернення результату не дали”.

Голова Білобожницької громади Віктор Шепета показав документ, в якому вказали управлінню капітального будівництва потребу в ремонті доріг. Його направили в квітні цього року. Каже, ділянка дороги Папірня-Буданів перша в списку на ремонт. Окрім того, розповідає, виділили 400 тисяч з бюджету громади на ремонт аварійних вулиць 18 сіл. Серед них і Папірня:

“Ми як орган місцевого самоврядування листами і в усному порядку спілкуємося, щоб ця дорога була відремонтована. Тому що в нас і по зимовому утриманні були претензії до підрядника робіт і, відповідно, також на літнє утримання. Згідно з інформацією, доведеною мені як голові громади, цього року буде засипано щебенем і проведений буде такий поточний ремонт”.

Заступник начальника управління капітального будівництва Віктор Соколовський повідомив, що дороги Папірня-Буданів в переліку об’єктів, які відремонтують цього року, немає.