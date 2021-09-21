Волонтерка з Тернополя передала військовослужбовцям квадрокоптери

Військовослужбовці на сході України отримали допомогу вартістю 130 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла волонтерка Христина Феціца.

За її словами, передали 2 квадрокоптери, три кілометри кабелю, триногу, 500 мішків, 4 рулони утеплювача, затіняючу сітку, 2 рулони плівки, близько 300 скоб для бліндажів, 10 вогнегасників, паперові рушники для добровольчої стоматологічної клініки в Карлівці, чаї, каву, серветки.

“Зараз потрібно покрити вартість двох квадрокоптерів, які коштоють 3 000 доларів. Також потрібно придбати камеру для снайперів, її вартість – 17 тисяч гривень”, – каже Феціца.

Волонтерка допомагає військовослужбовцям з 2014 року.