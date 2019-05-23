У гусятинській школі облаштували один з кабінетів на 10 тисяч у.о.

22 травня до ЗОШ І-ІІІ ст. смт Гусятин надійшов лінгафонний кабінет від програми DOBRE USAID вартістю більше 10 000 доларів, – повідомляють у навчальному закладі.



У 2018 році був проведений капітальний ремонт кабінету іноземних мов – 98 590 грн (кошти селищної ради).

Лінгафонний кабінет – запорука успіху у вивченні іноземних мов. Він передбачає встановлення в навчальному закладі сучасного комплексу звукотехнічного, мультимедійного, акустичного обладнання та програмного забезпечення для ефективного вивчення іноземних мов та створення умов комунікативного середовища з урахуванням індивідуальних потреб учнів під час уроку та інших користувачів.

Основна мета проекту – створити якнайкращі умови для роботи учнів по вдосконаленню навичок володіння іноземними мовами. Сучасне обладнання дасть змогу розвивати інтерес школярів до вивчення іноземних мов, зробить процес навчання незвичним, захопливим, допоможе підтримувати постійне зацікавлення дітей предметом. Цей проект допоможе учителеві підходити до викладання іноземної мови з урахуванням індивідуальних особливостей та можливостей учня.

Сучасний лінгафонний кабінет дозволить підвищити ефективність навчального процесу, забезпечити високу мотивацію учнів, позбавитись мовного бар’єру у спілкуванні. Проект спрямований на підвищення якості володіння іноземною мовою. Де б не проживала дитина, вона має право бути рівноправним членом громади та мати доступ до кожної з основних послуг, в тому числі і освіти. Реалізація даного проекту сприятиме формуванню сучасного компетентного учня та випускника у багатонаціональному та багатомовному Європейському середовищі. Даний проект також відповідає концепції “Нової української школи”, в якій велика увага приділяється вивченню та вільному володінню іноземними мовами і сприятиме освоєнню навичок аудіювання на уроках.

Даний проект стане в нагоді учням з особливими потребами, оскільки допоможе їм вивчати іноземну мову з урахуванням їх можливостей і фізичних потреб з метою подальшої адаптації у суспільстві, надасть можливість таким дітям реалізуватися в дорослому житті.

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