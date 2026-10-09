На Тернопільщині відремонтували 10 аварійних мостів: де тривають роботи

На Тернопільщині з початку 2026 року відремонтували 10 мостів та інших штучних споруд, які перебували в аварійному стані. Роботи на державних автошляхах області виконують у межах експлуатаційного утримання, оскільки капітальні ремонти та реконструкції наразі призупинені через обмежене фінансування.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Станом на жовтень дорожники завершили роботи на таких автошляхах:

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече — відремонтували чотири мости;

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине — один міст;

Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка — одну штучну споруду поблизу Почаєва;

Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець — чотири мости.

На об’єктах відремонтували або частково замінили перильне огородження та колесовідбійний брус, нанесли антикорозійний захист на підмостові поверхні, очистили прилеглі території від чагарників і порослі. Також облаштували захисне покриття пішохідних зон і забезпечили водовідведення з мостів та підходів до них.

Де ремонтують міст зараз

Роботи тривають на півдні Тернопільщини — на автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Там дорожники посилюють опори споруди. Наступним етапом має стати антикорозійна обробка конструкцій.

У Службі відновлення зазначають, що через обмежене фінансування під час воєнного стану кошти на капітальний ремонт і реконструкцію наразі не виділяють. Фінансування з Дорожнього фонду спрямували на потреби оборони, тому роботи на мостах проводять у межах експлуатаційного утримання.

Загалом, за інформацією Служби відновлення, з початку року на державних автошляхах Тернопільської області роботи тривають на 11 штучних спорудах.