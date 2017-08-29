Ви бачили ці 5 книг про Тернопіль?

Науково-популярне видання «Тернопіль. Ternopil. Tarnopol. Історичні нариси» пропонує читачам розгорнуту розповідь-нарис з історії Тернополя. Книгу сміливо можна назвати подарунковою, адже їй притаманне високохудожнє оформлення – якісні зображення й текст, продумані кінцівки й заставки, а також – великий формат.

Основний текст книги, викладений у популярному, призначеному для масового читача стилі, написаний українською мовою, а передмова трьома – українською, польською та англійською. Укладачем книги про Тернопіль є Уляна Ґуґлевич-Ванчура, а матеріали належать Любомирі Бойцун, Миколі Лазаровичу, Яніні Чайківській, Володимиру Окаринському, Олександру Семеніву та Петру Гуцалу. На сторінках видання розкриті основні події в історії міста: від часу його заснування Яном Тарнавським до подій Майдану 2013 року, щоб ніхто й ніколи не забув віх історії рідного міста.

«Тернопіль у плині літ» – знаменита книга краєзнавця Любомири Бойцун, яка витримала не одне перевидання (востаннє у 2015 році, покращене та доповнене). Це одне з найбільш досконалих, наповнених правдивими фактами, а ще пізнавальними світлинами, видання про Тернопіль. «Книга розповідає про майже втрачений давній Тернопіль крізь призму історії вулиць і визначних будівель. У них, як у краплині вранішньої роси, віддзеркалюється багатогранне життя міста — розвиток торгівлі, ремесла й освіти, діяльність культурно-освітніх і спортивних товариств, партій. Це — розповідь про архітектурні й історичні пам’ятки Тернополя і тих людей, про чий внесок у життєпис міста нагадують тепер назви вулиць й навчальних закладів. Видання ілюстроване старими поштовими листівками і світлинами, а також знімками острівків минулого у сьогоденні міста».

У книзі «Моє життя. Мій Тернопіль» Євген Бліхар надзвичайно просто оповідає про життя Тернополя у 30-х роках минуло століття, коли пройшли його дитинство і юнацькі роки. Автор описує своє навчання у школі святого Казимира, побут, жартівливі ситуації і політичні тенденції. Він досліджує корені міщанських родин Тернополя, їх внесок у культурний розвиток міста. З точки зору дитячих переживань постають трагічні сторінки у житті Тернополя 1939 року, більшовицької та німецької окупацій.

«Легенди Тернополя» – книга для дітей, яка оповідає про минуле нашого міста. «По обидвох берегах річки Серету з сивої давнини проживали люди… На правому боці було Сопільче, а на лівому – Топільче. Називалось Топільче тому, що в ньому мешкали люди, що прийшли з полів». Художник видання – Андрій Чернець – проілюстрував епізоди семи легенд, представлених у книзі.