На Тернопільщині через ураження струму загинув чоловік

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвели до смерті, розслідують працівники Чортківського районного відділу поліції.

21 червня на лінію “102” надійшло повідомлення від лікаря про те, що селищі Заводське під час виконання ремонтних робіт загинув 37-річний чоловік.

За попередньою інформацією, потерпілий працював в електромережах. У день нещастя поїхав ремонтувати несправності на електропідстанції. Зайшовши до середини, його вдарило струмом. Тіло виявив напарник. Він викликав швидку, але лікарі констатували смерть.

Попередня причина нещастя – недотримання правил безпеки. Так це чи ні – встановлять слідчі у ході розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.