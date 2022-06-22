На Тернопільщині організували благодійні змагання на підтримку ЗСУ

На Тернопільщині організували благодійні змагання з нагоди Олімпійського дня і на підтримку Збройних сил України.

На спортивних майданчиках Скалатської міської ради Тернопільського району було проведено благодійні змагання з футзалу, волейболу та дартсу з нагоди Олімпійського дня і на підтримку Зброїних сил України.

Перед початком змагань спортсменів привітали організатори, а юні олімпійці Скалатської ДЮСШ «Колос» територіальної громади провели забіг.

У змаганнях з футзалу переможцем турніру стала збірна команда Теребовлянської міської ради. Друге місце посіла команда з Великих Бірок, треті – господарі змагань.

На дві підгрупи були розділені команди у змаганнях з волейболу, фіналісти яких розіграли золоті медалі. Переможцем змагань стала команда з Теребовлянської міської ради, яка у фіналі обіграла команду з Хоростківської міської ради. Бронзові нагороди у спортсменів Великобірківської селищної ради, які здолали Великогаївчан.

У змаганнях з дартсу у віковій групі до 18 років перше місце посіла Каміла Башняк з Великогаївської сільської ради, друге місце у Анни Павлишин з Великобірківської селищної ради. Третє місце у Вероніки Дворник зі Скалатської міської ради. У віковій групі старше 18 років перше місце у Людмили Перхалюк з Теребовлянської міської ради, друге місце у Ольги Данелюк зі Скалатської міської ради, а третє місце у Оксани Паламар з Великобірківської селищної ради.

Організаторами змагань стали Скалатська міська рада Тернопільського району, Місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області та Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос».

Усі переможці та призери змагань нагороджені пам’ятними медалями та кубками від організаторів дійства, а учасники у свою чергу зробили свої благодійні внески на підтримку Збройних сил України.