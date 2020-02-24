На Тернопільщині через власну помилку водій потрапив у лікарню, «затягнувши» із собою іншого водія

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 22 на 23 лютого поблизу кар’єру, що в с. Галущинці Підволочиського району. Житель м. Тернопіль, водій автомобіля «Opel Ascona», рухаючись по трасі М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знаменка», вирішив розвернутись та поїхати в протилежному напрямку. Для такого маневру він обрав не зовсім вдале місце: ділянку дороги з небезпечним поворотом до якої прилягає з’їзд до кар’єру. Наслідком таких неправильних дій сталось зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf» та госпіталізація обох водіїв із травмами різного ступеня важкості в Підволочиську районну лікарню.

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