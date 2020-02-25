На сесії Почаївської міськради вирішуватиметься питання оренди приміщення поліклініки і розподілу кабінетів

На черговій сесії Почаївської міської ради буде вирішуватися питання оренди приміщення поліклініки і розподілу кабінетів між первинною та вторинною медициною.

Про це повідомив депутат Тарас Паляниця.

1. Розподіл площі не буде впливати на роботу медичних установ.

В незалежності від прийнятого рішення на сесії щодо площі і кабінетів для роботи – це не вплине на роботу закладів охорони здоров’я, на працівників та на пацієнтів. Ми можемо або покращити роботу, або залишити все як є.

2. Почаївська міська рада не впливає на фінансування установ.

Первинна медицина фінансується з Національної служби здоров’я, тобто з Києва на пряму. Вторинна медицина (Почаївська РКЛ) – фінансується з бюджету Кременецького району. Почаївська лікарня має такий же статус як Кременецька. Всі кошти, надані до бюджету Почаївської громади на медицину на початку року передаються до бюджету Кременецького району.

Свого часу Почаїв додатково, “з власного карману” перераховував кошти на Кременець для дофінансування Почаївської РКЛ, але оскільки апетити збільшувались, а потреби громади росли така практика була припинена.

3. Найголовніше ❗

Ні сесія Почаївської міської ради, ні депутати, ні будь хто інший в Почаєві, окрім головного лікаря, не впливає на скорочення працівників Почаївської лікарні.

Відповідальність за роботу вторинної медицини несе головний лікар. Всі скорочення працівників, зарплат, ліжкомісць, відділів та штату відбуваються через рішення, або погодження з головним лікарем. Почаївська РКЛ та Кременецька РКЛ перебувають в одному і тому ж статусі і фінансуються з Кременецької РДА.

4. Особисто я брав участь в обговоренні ситуації з орендою один раз. На цій зустрічі обговорювався варіант розподілу приміщення поліклініки настутним чином:

Первинна медицина – другий поверх

Вторинна медицина – перший поверх.

На такий варіант дали згоду начальник районної первинки – Корнійчук Віталій та завідувач Почаївської – Процюк Тетяна. Головний лікар вторинної – Богдан Кучер не погодив, але й не відхилив такого варіанту.

5. Власником приміщення поліклініки є Почаївська міська рада.

Саме тому рішення мають прийняти почаївські депутати на сесії.

Почаївська рада зобов’язана утримувати приміщення, однак через брак фінансування капітальних ремонтів не відбувається. У випадку вирішення питання в запропонованому варіанті Первинна медицина бере на себе відповідальність за ремонт та його фінансування другого поверху приміщення поліклініки.

Прошу не вестися на залякування працівників лікарні про якійсь міфічні скорочення через депутатів міської ради і рішення про оренду приміщення.

Оптимізація відбувається згідно реформи вторинної медицини та прогнозування районного бюджету з погодженням головного лікарня.