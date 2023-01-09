На Тернопільщині чоловік розпалював бензином піч так, що опинився в лікарні

Нещасний випадок стався 7 січня в с. Пищатинці Борщівської територіальної громади. Ввечері чоловік розпалював у власному житловому будинку піч за допомогою суміші бензину та невідомою речовиною.

Внаслідок власної необережності 42-річний потерпілий отримав опіки рук. Зранку чоловік звернувся в Борщівську міську лікарню, де йому встановили невтішний діагноз – «Термічний опік полум’ям правого передпліччя правої кисті ІІ ст. – 3 % поверхні тіла».