«Тернопільобленерго» оновив графік вимкнень електроенергії з 09 по 15 січня

‼️У ВАТ «Тернопільобленерго» оновили Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії на тиждень з 09 по 15 січня 2023 р.

💡В даному графіку, як і в попередніх, передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

⚡️Енергетики наголошують, що групи споживачів залишаються незмінні, лише змінено період обмеження електропостачання.

В разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання Тернопільською областю доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії, енергетики намагатимуться відключати тільки основні черги.

❗️Але, потрібно бути готовими і до застосування додаткових черг, при збільшення обсягу споживання електричної енергії або ж зменшенні дозволеної величини потужності на область.

Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання для Тернопільської області, важким залишається «проходження» нашою областю ранкових та вечірніх максимумів навантаження споживання електроенергії. Тому, в дані періоди, можливі також відхилення від даного стабілізаційного графіка.

⚡️Час вимкнення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання між чергами.

Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

🇺🇦Енергетики наголошують, що електроенергію потрібно використовувати розсудливо, не вмикати енергоємні прилади одночасно, а користуватись ними лише за потреби та максимально мінімізувати споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

‼️Важливо пам’ятати, що відразу після вимкнення електроенергії, потрібно відключити від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії і не поспішати вмикати всі електричні прилади у перші хвилини після ввімкнення електроенергії.

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