На Тернопільщині чоловік вдарив сокирою брата своєї співмешки

Суд задовольнив клопотання прокурорів Чортківської окружної прокуратури про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту жителя Скала-Подільської ОТГ, підозрюваного в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень мешканцю с. Турильче (ч.1 ст.121 КК України).

26 вересня цього року підозрюваний поранив сокирою брата своєї співмешканки та порушував громадський порядок, залякуючи інших односельців. Потерпілого прооперували і зараз він перебуває на лікуванні у місцевому медичному закладі.

Розслідування здійснюють слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурорів Чортківської окружної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури