На Тернопільщині чоловік втратив понад 200 тисяч гривень через “легкий онлайн-заробіток”

Поліція Тернопільщини розслідує черговий випадок шахрайства. Житель Тернополя довірився привабливому оголошенню в месенджері про швидкий заробіток — і втратив понад 206 тисяч гривень.

Як повідомили в Тернопільському районному управлінні поліції, 26-річний потерпілий натрапив у мережі на обіцянки «реальних грошей за кількахвилинну роботу». Зацікавившись, він вийшов на зв’язок із так званим «менеджером», який запропонував виконувати прості завдання — заходити на сайти й бронювати готелі. Спочатку тернополянин навіть отримав невеликі виплати, що створило ілюзію чесної співпраці.

Пізніше шахрай запропонував виконати платні завдання, для чого треба було внести власні кошти. За словами «менеджера», гроші мали повернутися з відсотками. Потерпілий переказав на вказані рахунки понад 206 000 гривень. Але обіцяного прибутку так і не побачив, а зв’язок із “роботодавцем” зник.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі тривають слідчі дії, встановлюється особа зловмисника.

Правоохоронці застерігають: будь-яка пропозиція легкого заробітку в інтернеті, яка вимагає внесення власних коштів, — ознака шахрайства. Не довіряйте подібним схемам, не перераховуйте гроші незнайомцям та завжди консультуйтесь із близькими або поліцією, перш ніж робити ризиковані кроки.