У Збаразькому районі в пожежі згорів чоловік

24 вересня в с. Мишківці Збаразького району горів житловий будинок. На пожежу негайно направили черговий караул місцевої пожежної команди селища Вишівець, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільський області.

Рятувальники одразу розпочали гасіння пожежі. Працюючи в екстремальних умовах вони оперативно локалізували пожежу, зупинивши поширення полум’я на площі 10 м.кв. Невдовзі їм вдалось приборкати стихію, ліквідувати загорання та врятувати будівлю від вогню.

На жаль не обійшлось без жертв: на місці події, в кімнаті, де був осередок пожежі вогнеборці виявили, тіло власника помешкання, громадянина 1977 року народження, пагубна звичка якого – паління в ліжку, ймовірно й стала причиною трагедії.

Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 10 м.кв. Сума матеріальних збитків встановлюється.