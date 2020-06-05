13:00 | 5.06.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині чоловіка на смерть вразив електричний струм

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
свічка,

Комісія Управління Держпраці у Тернопільській області розпочала спеціальне розслідування нещасного випадку із смертельним наслідком, що стався 4 червня 2020 року у ВАТ «Тернопільобленерго» з електромонтером з експлуатації розподільчих мереж Теребовлянського РЕМ, якого смертельно уразило електричним струмом.

Обставини та причини нещасного випадку відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві з’ясовуватиме комісія Управління.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *