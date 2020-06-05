З Тернополя втік Антимонопольний комітет

На виконання розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2019 року №23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) та наказу Голови Антимонопольного комітету України від 29.05.2020 року №45-ОД «Про утворення комісії з припинення Тернопільського обласного територіального відділення Комітету» виконання функцій, що покладені на Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України Положенням про територіальне відділення, припинено 1 червня 2020 року.

Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України реорганізується шляхом приєднання до Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, яке визначається правонаступником всіх його майнових прав та обов’язків.

Установлено строк заявлення вимог кредиторів до Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.