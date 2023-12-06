На Тернопільщині діти обікрали магазин на 10 тис.грн.

Борщівські поліцейські встановили причетність двох неповнолітніх до магазинної крадіжки

Зловмисники пошкодили металопластикове вікно і проникли до торгової крамниці з продажу з електронних сигарет. Звідти викрали товару на суму понад 10 тисяч гривень.

Повідомлення про крадіжку з магазину надійшло до співробітників відділення поліції №1 м.Борщів від продавчині. З торгового закладу викрали електронні сигарети та комплектуючі до них.

Як встановили поліцейські, магазин не був обладнаний сигналізацією, на вікнах були відсутні решітки.

У ході оперативних заходів поліцейські розшукали зловмисників. Ними виявилося двоє неповнолітніх жителів Борщівської громади. Хлопцям 13 та 15 років. Крадені товари у них правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. 15-річного хлопця буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Щодо молодшого 13-річного фігуранта, у зв’язку з недосягненням ним віку з якого настає кримінальна відповідальність за злочини, будуть застосовані заходи виховного характеру.

Також поліцейські встановили причетність 15-річного юнака ще до однієї крадіжки з магазину – звідти викрав майже 2 тисячі гривень готівки.

Триває досудове розслідування.