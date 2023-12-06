Майстрів та крафтових виробників запрошують приєднатися до різдвяного ярмарку у Тернополі!

Коли все навколо починає нагадувати різдвяну казку – саме час зануритись в цю атмосферу на повну.

Запрошуємо на Різдвяний ярмарок у Тернополі! Пряники, ялинкові прикраси, сувеніри, крафтова продукція, різдвяна музика, нові знайомства і тотальна насолода від зимового свята.

Щодня – ді–джей, майстер-класи, дегустації для гостей!

Чекаємо вас і вашу родину вже цих вихідних, з 8 по 10 грудня, у гастрокластер Na пошті (Чорновола, 4). Вхід вільний!

А якщо ви майстер чи майстриня, виробник чи виробниця крафтової продукції: печете пряники, виготовляєте зефір, ялинкові прикраси, сувеніри, або ж готуєте свій мед, сир, повидло – реєструйтеся! Це нагода зав’язати контакти для співпраці, представити свої товари широкій молодій аудиторії та отримати промо вашого бренду чи товару.

Час роботи ярмарку – з 12:00 до 20:00 з п’ятниці по неділю. Організаційний внесок для майстрів – 200 грн/день.Організатори відбиратимуть учасників на постійній основі та сконтактують із вами у разі відбору.