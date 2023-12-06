У тернопільській бібліотеці покажуть стрічку «Король Лір, як ми шукали любов під час війни»

Сюжет розгортається довкола ініціативи мешканців Ужгорода та біженців від війни, котрі знайшли прихисток у ньому – поставити на місцевій сцені шекспірівського «Короля Ліра». До спонтанної театральної трупи вливається непрофесійні актори, переважно біженці: колишні вчителі, художники, інженери, продавчині й домогосподарки… Вони вчаться знаходити себе в нових реаліях. Театральна вистава до того є допомагає їм віднайти своє призначення у світі, яким котиться війна, та знайти відповідь на одвічні питання: як не втратити ЛЮДСЬКЕ у собі і чому цей світ не має загинути?