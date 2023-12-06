У тернопільській бібліотеці покажуть стрічку «Король Лір, як ми шукали любов під час війни»
7 грудня, о 15-й, у Тернопільській обласній науковій бібліотеці (бульвар Шевченка, 15) представимо стрічку «Король Лір, як ми шукали любов під час війни».
Сюжет розгортається довкола ініціативи мешканців Ужгорода та біженців від війни, котрі знайшли прихисток у ньому – поставити на місцевій сцені шекспірівського «Короля Ліра». До спонтанної театральної трупи вливається непрофесійні актори, переважно біженці: колишні вчителі, художники, інженери, продавчині й домогосподарки… Вони вчаться знаходити себе в нових реаліях. Театральна вистава до того є допомагає їм віднайти своє призначення у світі, яким котиться війна, та знайти відповідь на одвічні питання: як не втратити ЛЮДСЬКЕ у собі і чому цей світ не має загинути?
Метраж фільму – 90 хвилин.
Програму зустрічі з фестивалем буде доповнено презентацією підсумкового видання за проєктом «Буковинсько-Галицький літературний шлях» – кроків з увічнення пам’яті видатних німецькомовних письменників, життя яких пов’язане з Тернопіллям.