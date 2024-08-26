На Тернопільщині до місцевих бюджетів надійшло понад 220 млн грн податку на нерухоме майно 

З початку року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 220 млн 784,8 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 81,1 млн грн (+ 16%) більше, ніж у січні-липні минулого року.

Зокрема, власники нерухомості – юридичні особи спрямували на розвиток територіальних громад краю майже 105,3 млн грн податку на нерухоме майно, що на 3,5 млн грн більше за відповідний період минулого року.

Жителі області перерахували за нерухомість протягом семи місяців цього року 115,5 млн грн цього платежу. Це майже на 33,5 млн грн або ж на 40,8% більше, ніж було сплачено у січні-липні минулого року.

Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.