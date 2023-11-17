На Тернопільщині ДТП за участі автомобіля та двох автобусів. В одному з них їхали діти

Аварія трапилася 16 листопада близько 14:30 у селі Довжанка.

За попередньою інформацією, водій автобуса “Еталон”, ймовірно через несправності транспорта, не впорався з керуванням і його викинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся зі службовим автомобілем «Mitsubishi Oullander», який супроводжував колону автобусів з дітьми.

У результаті різкої зупинки «Mitsubishi” автобус «Neoplan 116», який рухався позаду, не встиг загальмувати й теж протаранив службове авто.

На кермувальника “Еталону” склали адмінпротоколи відповідно до статті 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та винесли постанову згідно із ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування)КУпАП. Триває перевірка.



