На Тернопільщині двоє дітей випали з автобуса на ходу
Небезпечна подія сталась в п’ятницю 13 грудня на автодорозі між селами Базаринці та Тарасівка Збаразького району.
Близько 19.00 годин, під час руху рейсового автобуса «Тернопіль – Мусорівці» через задні двері випали двоє пасажирів.
Коли водій здійснював маневр повороту, один з хлопців зачепив ручку від задніх дверей і вони відкрилися.
Потерпілими виявились неповнолітні жителі м. Збараж, по 13 та 16 років. Обох хлопців з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку» госпіталізовано в травматологічне відділення Збаразької лікарні.
Наразі слідчі призначили автотехнічну експертизу транспортного засобу, який поміщено на арештмайданчик.
Триває слідство, зазначають у поліції.