11:14 | 15.12.2019
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На Тернопільщині двоє дітей випали з автобуса на ходу

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Небезпечна подія сталась в п’ятницю 13 грудня на автодорозі між селами Базаринці та Тарасівка Збаразького району.

Близько 19.00 годин, під час руху рейсового автобуса «Тернопіль – Мусорівці» через задні двері випали двоє пасажирів.

Коли водій здійснював маневр повороту, один з хлопців зачепив ручку від задніх дверей і вони відкрилися. 

Потерпілими виявились неповнолітні жителі м. Збараж, по 13 та 16 років. Обох хлопців з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку» госпіталізовано в травматологічне відділення Збаразької лікарні.

Наразі слідчі призначили автотехнічну експертизу транспортного засобу, який поміщено на арештмайданчик.

Триває слідство, зазначають у поліції.

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