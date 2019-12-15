На Тернопільщині двоє дітей випали з автобуса на ходу

Небезпечна подія сталась в п’ятницю 13 грудня на автодорозі між селами Базаринці та Тарасівка Збаразького району.

Близько 19.00 годин, під час руху рейсового автобуса «Тернопіль – Мусорівці» через задні двері випали двоє пасажирів.

Коли водій здійснював маневр повороту, один з хлопців зачепив ручку від задніх дверей і вони відкрилися.

Потерпілими виявились неповнолітні жителі м. Збараж, по 13 та 16 років. Обох хлопців з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку» госпіталізовано в травматологічне відділення Збаразької лікарні.

Наразі слідчі призначили автотехнічну експертизу транспортного засобу, який поміщено на арештмайданчик.

Триває слідство, зазначають у поліції.