«Сучасний, просторий та гарний»: у Товстолузі показали оновлений парафіяльний будинок

У селі Товстолуг Великогаївської громади освятили відреставрований парафіяльний будинок при храмі святого Юрія Побідоносця. Чин освячення очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк.

На подвір’ї храму митрополита зустрічали парафіяни, духовенство та місцеві діти. Після цього у храмі відбулася Архиєрейська Божественна Літургія.

Під час проповіді владика Теодор говорив про віру, присутність Бога в житті людини та важливість любові до рідної землі. Окремо він наголосив на поєднанні віри та патріотизму в час війни.

Оновлений парафіяльний будинок, за словами митрополита, став прикладом того, як громада може спільними зусиллями реалізувати масштабний проєкт.

«Під час відвідин інших парафій я ставитиму Товстолуг у приклад — як осередок, де тепер є сучасний, просторий та гарний парафіяльний будинок», — зазначив Теодор Мартинюк.

До облаштування будинку долучилися парафіяни, жертводавці, меценати, спонсори та будівничі. Під час урочистостей вони отримали подячні грамоти архиєпархіального та деканального рівнів.

Особливе значення оновлений простір матиме для дітей та молоді села. За ініціативи настоятеля храму отця Василя Собчука тут планують проводити катехизацію, творчі та спільні заходи, а також створити місце для відпочинку і молитви.

Відкриття та освячення парафіяльного будинку стало для громади Товстолуга не лише релігійною, а й спільнотною подією. Люди, які долучилися до його відновлення, тепер мають простір для зустрічей, навчання та спільного життя парафії.