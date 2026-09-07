«А завтра де брати воду?»: у селі на Тернопільщині хочуть знати, навіщо спиртзаводу до 10 свердловин

У жителів Нагірянки виникли запитання щодо можливих планів Нагірянського спиртзаводу облаштувати від 5 до 10 свердловин. Люди побоюються, що значний забір підземної води може вплинути на рівень води у приватних криницях, і закликають підприємство публічно пояснити свої плани.

Звернення до мешканців села оприлюднили у місцевій Facebook-групі. Автор допису пропонує громаді об’єднатися та звернутися до підприємства і відповідних державних органів, щоб отримати офіційну інформацію.

Серед головних питань — навіщо спиртзаводу необхідна така кількість свердловин, якою буде їхня глибина та скільки підземної води планують видобувати.

Також жителі хочуть знати, з якого водоносного горизонту здійснюватиметься водозабір та чи має підприємство всі необхідні дозволи.

Окреме занепокоєння стосується стану криниць у селі. У зверненні зазначається, що в окремих людей води стало менше, а дехто вже змушений поглиблювати криниці за власний кошт.

Людей також цікавить, хто нестиме відповідальність, якщо внаслідок інтенсивного водозабору рівень води у криницях суттєво знизиться або вода зникне.

«Ми не проти роботи підприємства. Але ми проти того, щоб інтереси підприємства ставилися вище за право людей мати доступ до води», — наголошує автор звернення.

Місцевим жителям пропонують провести спільну зустріч, обговорити ситуацію та підготувати звернення до Нагірянського спиртзаводу і державних органів.

Для мешканців Нагірянки це питання має безпосереднє значення, адже йдеться про доступ до води. Як зазначає автор звернення, сьогодні громада може вимагати пояснень, а завтра може постати значно серйозніше питання: де брати воду людям.