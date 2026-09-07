«Я зрозуміла, що в мені є сили»: Анастасія Журавльова про Херсон, гештальт-терапію, особисті зміни та нове життя в Тернополі

Війна змусила багатьох людей залишити міста, які були їхнім домом, роботою, звичним середовищем і частиною їхньої ідентичності. Для Анастасії Журавльової таким містом був Херсон. Перші тижні повномасштабного вторгнення вона разом із родиною провела в окупації, а згодом виїхала з дитиною за кордон. Її чоловік залишився працювати в місті ще на кілька місяців.

Родина возʼєдналася наприкінці 2022 року. І саме у Тернополі поступово почалося нове життя. Анастасія, яка раніше працювала менеджеркою з продажу, після декрету та складного періоду в особистому житті прийшла до психології. Сьогодні вона завершує навчання на магістратурі психології в ТНПУ та опановує професію гештальт-терапевта.

Каже, що спочатку пішла в психотерапію, щоб допомогти самій собі. А згодом зрозуміла, що хоче продовжувати цей шлях професійно.

Про те, як війна змінила її життя, чому саме гештальт, чого найважче навчитися в роботі з людьми, як перестати бути «зручною» для всіх і чому психотерапевт не має рятувати свого клієнта — говоримо з Анастасією Журавльовою.

«Ми до кінця не вірили, що буде війна»

Коли ви зрозуміли, що звичне життя вже не повернеться до того, яким було до 24 лютого?

Зрозуміли це не одразу.

Спочатку ми опинилися в окупації. Це було дуже важко. Хто мав можливість, той виїхав.

Ми до кінця не вірили, що буде війна. Готівки не було, машина не заправлена. Тому ризикувати й виїжджати кудись було не дуже розумно. Думали: якось воно буде.

Потім Арестович говорив про два-три тижні, і ми всі сиділи та чекали: ось-ось нас звільнять.

Пізніше люди почали активно виїжджати. Було кілька шляхів. Виїжджали коротшими маршрутами, але їх дуже швидко перекривала Росія. І коли ми пропустили першу, другу, третю можливість, стало зрозуміло, що шлях стає дедалі складнішим і довшим.

Тому все відбулося дуже спонтанно, і ми вирішили виїжджати. Правда, чоловік залишився у Херсоні.

Ми проїхали через вісім чи дев’ять блокпостів, уже точно не згадаю. А потім транзитом потрапили до Іспанії, де в нас є родичі.

Я дуже переживала, що більше не побачу чоловіка, що дитина залишиться без батька. Це було страшно.

Дитина там пішла у перший клас, паралельно навчалася ще й в українській школі онлайн.

У грудні 2022 року ми приїхали у Тернопіль. У чоловіка вже тут була робота. І ми потрошку почали приживатися на новому місці.

«Я пішла в психологію, щоб рятувати себе»

А чим ви займалися до вивчення психології?

Я була менеджеркою з продажу. Потім була в декреті. Шукала різні можливості, чим можна займатися вдома разом із дитиною.

Психологія цікавила мене давно, я навіть подумувала йти вчитись, але…Потім — війна. Одне наклалося на інше.

У психології це називають множинною кризою: тут щось зламалося, там ще якась втрата, далі інша. І в якийсь момент я втратила відчуття себе як особистості.

Немає місця, немає будинку, немає роботи, друзів поруч, криза в стосунках.

Усе настільки навалилося, що я пішла в психотерапію. Рятувати себе. Це було моїм першочерговим бажанням.

«Після першого ступеня я зрозуміла, що хочу йти далі»

Коли ви зрозуміли, що ця сфера вам справді близька?

У психотерапії є різні напрямки, і по-різному відбувається навчання. Я проходила курси в декількох напрямках для ознайомлення і кращого розуміння, що мені більше подобається. Завдяки цьому я зараз маю ще додаткові інструменти в роботі.

У гештальті є ступені. Я пішла на перший ступінь. Він більш базовий — щоб зрозуміти себе, людей, якісь ази психотерапії.

І саме після першого ступеня я зрозуміла, що мені це цікаво і я хочу йти далі.

Я відчула, що це працює. Мені стало набагато краще. Я багато чого зрозуміла про себе: як можу справлятися зі своїми емоціями, зі своїми станами, як можу полегшити собі життя.

Тому вирішила йти на другий ступінь. І ось уже три роки навчаюся.

Взагалі психотерапія — це, можна сказати, безкінечне навчання. Тому й про себе кажу як є: я психотерапевтка в навчанні.

Є третій ступінь, супервізія. Можна йти далі, навчатися, зрештою — до тренерського складу.

«Шаблонів немає — і це дуже захоплює»

Що для вас означає цей етап, коли вже працюєте з людьми, але водночас продовжуєте навчатися?

Це в будь-якому разі цікавий досвід. Ти навчаєшся не лише під час освітніх процесів, хоча там дуже багато практики. Ти навчаєшся ще й поруч із людьми.

Будь-яка людина все одно приносить щось нове. Неможливо вивчити якийсь загальний алгоритм: якщо в людини така проблема — працюєш так, якщо інша — інакше.

І це справді дуже цікаво. Шаблонів немає —і саме це мене захоплює.

«Гештальт — це ще й про вибір»

Гештальт говорить про усвідомлення власних почуттів і потреб, про контакт із собою та іншими. Що з цього виявилося найскладнішим особисто для вас?

Перші кроки були найскладнішими.

Контакт із собою. Напевно, зрозуміти, а головне — прийняти.

Ти зрозумів: окей, зі мною відбувається ось це. Усвідомив. Але далі прийняти це важко.

Багато людей, і я на початку так само, дуже хочуть усе змінити. А потім ти розумієш, що певні моменти повністю не змінюються.

Якщо людина тривожна, наприклад, вона не стане спокійною на все життя. Вона просто вчиться за допомогою психотерапії вчасно помічати своєю тривожність і обходитись з нею інакше.

Ти розумієш: я зараз тривожуся. Від чого ця тривога? Чи справді варто тривожитися?

Якщо за мною біжить собака — треба бігти. А якщо ця тривога уявна і я сама собі щось придумала?

І вже тоді можна обирати, як діяти в конкретній ситуації.

Тому гештальт — це ще й про вибір.

«Я навчилася в певних моментах обирати себе»

Чи змінило навчання психотерапії вас саму?

Сто відсотків. Дуже змінило.

Хоча я скажу, що деякі мої особливості характеру нікуди не поділися. Але я навчилася з ними обходитися і це значно покращило як мою комунікацію з людьми, так і стосунки в сім’ї, взагалі все.

Хоча були моменти, коли люди звикли до того, що ти була одна, а потім змінилася. І вони вже: «А як це?»

Ти завжди була безвідмовна, а тут кажеш «ні»: «А чого це ти не погодилася? Як це?»

А мені з цим краще. Я ж нічого поганого не роблю. Я просто навчилася в певних моментах обирати себе.

«Тепер я розумію: люди різні»

На які речі ви сьогодні дивитеся зовсім інакше, ніж кілька років тому?

Напевно, на те, наскільки різними можуть бути люди, і на прийняття цієї різності. Раніше було так: «Ну як же людина не розуміє, як робити правильно? Ну як можна робити не так?»

А тепер я розумію: люди різні.

Людина так робить, бо їй так подобається або вона інакше не вміє.

І це не означає, що вона неправильна.

«Одним загальним словом я б назвала це втомою»

З якими запитами люди найчастіше приходять до вас сьогодні? Чи змінилися вони через війну та вимушені переїзди?

Я б назвала одним великим словом — втома.

Але втома різного характеру.

Дуже багато людей втомилися від постійного проживання, напруження, переживань.

Емоційна втома, вигорання, тривожність — цього дуже багато.

Також я стикаюся з тим, що люди втомилися замовчувати свої потреби, бути зручними.

Приходять із бажанням щось у собі змінити. Але потім доходять до того, що приймають себе такими, якими вони є.

І просто стає легше, коли ти розумієш, що з тобою відбувається і чому.

«Психотерапія поради не дасть»

Чим психотерапія відрізняється від розмови з близькою людиною, яка просто вислухає і дасть пораду?

Хочеться одразу звернути увагу на останній пункт, бо психотерапія поради не дасть.

Близька людина може нас вислухати, підтримати, поділитися власним досвідом. І це дійсно важливо. Але близька людина зазвичай дивиться на ситуацію через власний досвід і може сказати: «Я б на твоєму місці зробила так».

У психотерапії ми не шукаємо правильну пораду. Ми разом досліджуємо, що відбувається саме з цією людиною: що вона відчуває, чого хоче, що їй заважає, які сценарії повторюються. І поступово вона сама знаходить рішення, яке підходить саме їй.

«Ми не рятівники і не чарівники»

У психотерапії важливо не давати людині готових відповідей і не вирішувати за неї її життя. Наскільки складно цьому навчитися, особливо коли бачиш, що людині дуже боляче?

Не давати поради мені було не дуже важко, бо, в принципі, це мені не надто властиво.

А от синдром рятівника періодично включається. Хочеться допомогти людині, якось полегшити її стан. І це вже було складніше.

Але ми вчимося утримувати терапевтичну позицію.

Ми розуміємо, що ми тут не рятівники і не чарівники. Людина сама робить ці зміни у своєму житті

Ми просто терпляче знаходимося поруч, щоб людині стало легше, і допомагаємо їй знайти опори в собі.

Іноді людину просто треба вислухати. Просто побути поруч — без засудження, без порад.

«Неможливо поставити галочку і забути»

Вам допомагає власний досвід краще розуміти людей, які пережили вимушений переїзд? І як при цьому не змішувати їхню історію зі своєю?

Звісно допомагає.

Бо коли ти пережив щось сам, тобі легше зрозуміти, що може відчувати інша людина.

Але для цього і є власна психотерапія та супервізія психотерапевта. Ти пропрацьовуєш власний досвід.

Хоча неможливо все пропрацювати. Не можна поставити галочку і забути.

Є переживання, які можуть знову підніматися.

Ми включаємося в переживання клієнта. Але цьому теж вчимося.

Є спеціальні освітні модулі, де ми вчимося розрізняти: це моє чи це клієнта — і як із цим обходитися.

«КОЛО» — щоб трохи наблизити людей до психології

Ви створили «КОЛО» — простір для психологічних, творчих і просто людських зустрічей. Як виникла ця ідея?

«КОЛО» — це новий і поки пілотний проєкт. Перша наша зустріч відбулася 1 серпня.

Ми з колегою вирішили спробувати формат, у якому люди могли б більше спілкуватися між собою, а водночас — трохи ближче познайомитися з психотерапією.

Періодично обираємо різні теми й формати. Наприклад, проводимо тематичні кавування: визначаємо певну тему, збираємо людей і просто спілкуємося, щоб вони могли трохи розвантажитися, побути в приємній атмосфері.

До нас приходить багато дівчат, які переїхали в Тернопіль із Сум, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Житомира та інших міст. І ми бачимо, наскільки багатьом зараз бракує спілкування, свого кола людей.

Також ми проводили й плануємо проводити зустрічі в більш груповому форматі. Але принципово не називаємо їх груповою терапією, адже це зовсім інший вид роботи — систематична зустріч групи, наприклад раз на два тижні, де люди вже глибше працюють із певними питаннями.

Наш формат трохи легший. Ми збираємо людей, говоримо про різні теми, зокрема про гештальт-підхід, але не хочемо одразу занурювати їх у складні проблеми чи робити ці зустрічі надто терапевтичними.

Нам хочеться насамперед познайомити людей із психотерапією, показати, що це може бути доступним і зрозумілим. А якщо людині це відгукнеться, далі є багато можливостей — індивідуальна терапія, групова робота та інші формати.

«Я зрозуміла, що все зі мною окей»

Якщо озирнутися на цей шлях — від Херсона до Тернополя, від пережитого досвіду до психології та гештальт-терапії, — що ви найбільше змінили у своєму сприйнятті себе?

Що зі мною все окей.

Наскільки раніше я чіплялася до себе: це не так, і це не так, і тут я не така.

А за весь цей час я зрозуміла, що все зі мною окей.

Я зрозуміла, що в мені є сили.

Сили не просто вижити в цьому, а ще йти далі, розвиватися і робити щось не тільки для себе, а й для людей.

Це можна назвати посттравматичним зростанням. Коли у процесі «виживвання» чи осмислення дуже складного досвіду виникають певні психологічні зміни, які міняють ставлення до себе, стосунків, життєвих пріоритетів, призводять до нових можливостей.

Тобто з кожного негативного досвіду сходити на сходинку вище?

— Умовно кажучи, так, хоча і не завжди так стається.

Я раніше казала: «Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими». Але тепер я кажу трохи інакше:

«Все, що з нами відбувається — це наш досвід. І він для чогось нам потрібен.»

Але ми не завжди можемо одразу отак зрозуміти, що цей досвід зробив із нами і як він вплине на наше подальше життя. Іноді для цього потрібен час.

Спілкувалася Надія Греса