На Тернопільщині фіксують зростання шахрайств під виглядом мобільних операторів
Правоохоронці Тернопільщини фіксують зростання випадків шахрайств, коли зловмисники телефонують громадянам під виглядом операторів мобільного зв’язку. Впродовж останньої доби зареєстровано два такі випадки.
42-річний тернополянин розповів, що шахрай повідомив про нібито блокування його номера та під приводом «оновлення даних» виманив коди підтвердження з SMS банківського додатку та мобільного оператора. Внаслідок цього з рахунку потерпілого зняли 29 тисяч гривень.
Ще один випадок стався з 47-річним жителем обласного центру. Йому шахрай під виглядом техпідтримки мобільного оператора вкрав доступ до номера та оформив онлайн-кредити на 4 тисячі гривень.
За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 190 КК України (шахрайство). Тривають оперативні заходи для розшуку зловмисників.
Правоохоронці радять:
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Працівники мобільних операторів ніколи не просять коди підтвердження або персональні банківські дані.
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Не переходьте за сумнівними посиланнями і не встановлюйте сторонні додатки за вказівкою незнайомців.
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При найменших підозрах припиняйте розмову та телефонуйте на офіційний номер оператора.
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У разі втрати доступу до номера негайно звертайтесь до оператора.
Будьте пильними — це допоможе зберегти ваші гроші та особисті дані!