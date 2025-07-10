18:35 | 10.07.2025
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На Тернопільщині збитки довкіллю у 2025 році вже перевищили 65 мільйонів гривень

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За перше півріччя 2025 року фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області розрахували понад 65,9 мільйона гривень завданих збитків довкіллю. Це результат спільної роботи з правоохоронними органами, які активно залучають інспекторів як спеціалістів у кримінальних провадженнях за фактами порушення природоохоронного законодавства.

У межах 62 кримінальних справ, відкритих слідчими СБУ, прокуратури та поліції, інспектори надавали експертну підтримку — проводили аналізи, надавали висновки, консультації, довідки й пояснення. Найбільше порушень стосувалися незаконної вирубки лісу — зафіксовано 44 випадки, зокрема й у межах природно-заповідного фонду.

Інші справи стосувалися охорони земельних та водних ресурсів, незаконного користування надрами, браконьєрства та жорстокого поводження з тваринами.

Загальна сума збитків, встановлена за підсумками розслідувань, склала 65 936 270 гривень.

У Держекоінспекції наголошують, що така співпраця з правоохоронцями є важливим інструментом у боротьбі з екозлочинами. Робота в цьому напрямі триватиме й надалі.

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