На Тернопільщині керівниця пошти крала гроші за паї

На Тернопільщині начальниця поштового відділення Ірина Ч. привласнила собі три грошові перекази за паї. Жінка підробила підписи селян, але гроші їм не віддала. Загалом керівниця пошти викрала майже 30 тис. гривень. Суд засудив обвинувачену до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що жителька Тернопільщини працювала начальницею пересуваного відділення Укрпошти і відповідала за зберігання грошових переказів, пенсій, субсидій. Держслужбовиця 20 лютого 2023 року отримала в Тернополі кошти та спеціальні бланки. Згідно зі службовим розпорядження три перекази за користування паями вона мала б доставити людям в Залозецьку громаду. Однак, перебуваючи там, керівниця відділення пошти підробила підписи отримувачів, а гроші залишила собі.

«Обвинувачена отримала три виплати за оренду земельних ділянок від ТОВ “Мрія Фармінг Галичина”. Гроші, а саме 29 063 гривні, мали б надійти трьом жителькам с. Мильне Залозецької громади. Однак 22 лютого жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила кошти і особисто внесла в бланки на отримання грошових переказів неправдиві дані», – йдеться у вироку Зборівського районного суду від 25 вересня

В суді також прокурор зазначив, що керівниця відділення вчинила службове підроблення, зокрема, у бланку на отримання грошового переказу власноручно в графі «переказ одержав» та в графі «письмове повідомлення одержав» поставила підроблені підписи людей про отримання поштового переказу та вписала паспортні дані.

В суді прокурор та обвинувачена уклали угоду про визнання винуватості. Суддя врахував, що жінка на утриманні має двох неповнолітніх дітей та доглядає за особою похилого віку, і застосував до неї більш м’яке покарання.

Зборівський районний суд визнав жінку винною у двох кримінальних правопорушеннях: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Суддя призначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язанні з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки. Також керівниця поштового виділення повинна заплатити понад 23 тис. гривень за судові експертизи.