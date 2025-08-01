У спортивній школі №2 Тернополя відкриють відділення стрільби з лука та боротьби самбо

У Тернополі на базі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 імені Юрія Горайського відкриють два нових спортивних відділення – стрільби з лука та боротьби самбо. Відповідне рішення ухвалили під час 49-ї сесії Тернопільської міської ради.

Ці зміни передбачені оновленою редакцією Статуту закладу, який затверджено з урахуванням стратегії розвитку мережі спортивних секцій у місті. До переліку вже існуючих напрямків спортивної гімнастики, плавання, фехтування та дзюдо -додали ще два види спорту, які мають перспективу розвитку в регіоні та користуються популярністю серед молоді.

Як зазначається у рішенні, відкриття нових секцій дозволить залучити до занять спортом понад 70 дітей вже до кінця 2025 року. Таким чином, розширення програми діяльності школи сприятиме розвитку фізичної культури серед підростаючого покоління, а також забезпечить нові можливості для спортивної підготовки та самореалізації юних тернополян.