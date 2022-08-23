На Тернопільщині на дорозі палав трактор

Монастириські рятувальники ліквідували пожежу трактора

22.08.2022 р. о 15:54 на об’їзній дорозі м. Монастириська Чортківського району виникла пожежа трактора МТЗ-82 з напівпричепом. Вогнем пошкоджено кабіну, задні колеса трактора та передні колеса напівпричепа.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Під час гасіння пожежі врятовано трактор із напівпричепом та орієнтовно 6 тонн зерна пшениці, що на ньому перевозилася.