На Тернопільщині найчастіше декларують спадок та дарунки

Упродовж січня-вересня 2022 року подали декларації про майновий стан і доходи 8413 жителів Тернопільщини. Про отримані минулоріч неоподатковані доходи заявили 4876краян. Правом на податкову знижку за цей період скористалися 3537 осіб. Загальна сума задекларованого доходу склала 802,4 млн гривень.

При цьому декларанти самостійно нарахували 44,6 млнгрн податкових зобов’язань, з яких 38,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,2 млн грн військового збору.

Найчастіше жителі краю заявляли про отримання спадку та дарування. Вони подали 1271 декларацію та заявили про отриманий дохід у сумі 161,3 млн гривень. Про збагачення від продажу рухомого чи нерухомого майна заявили 465 осіб на суму 30,9 млн грн, а ще 92 краяни отримали 9,7 млн грндоходу від здачі в найм нерухомості. Незалежна професійнадіяльність покращила матеріальний стан 294 жителів краю на суму 35,3 млн гривень. Ще 36 декларантів інформували про отримання 19,2 млн грн інвестиційних доходів.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб, а це 8,2млн грн та 6,3 млн грн визначили громадянам, які отримували минулоріч подарунки та спадщину та отримали доходи від незалежної професійної діяльності. Тим, хто отримував доходи від інвестицій, необхідно буде сплатити відповідно 3,3 млн грн податку.

Відрадно, що цьогоріч жителі нашої області активно декларують іноземні доходи. Таких зголосилося 253 людини. Вони задекларували 169,2 млн грн доходу, а до бюджету сплатять 17,1 млн грн податку на доходи.