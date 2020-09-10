На Тернопільщині намагалися засудити пенсіонерку, яка прибирала без маски
Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу захисника Валентини П. на постанову Лановецького районного суду від 28 липня 2020 року, якою жінку визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн., – повідомляє Пресслужба Тернопільського апеляційного суду.
Санкція статті передбачає накладання адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн).
Не погодившись із рішенням місцевого суду захисник Валентини П. подав апеляційну скаргу, в якій просив дану постанову скасувати та закрити провадження у справі. Свої вимоги мотивував відсутністю доказів того, що Валентина П. здійснювала торгівлю без маски.
У суді апеляційної інстанції Валентина П. пояснила, що через невеликий розмір пенсії змушена працювати. 29 червня 2020 року, о 19 год. 55 хв, коли прийшли працівники поліції, покупців у магазині вже не було, а вона прибирала торговий зал. Оскільки є людиною похилого віку та хворіє, а у масці їй важко дихати, маску приспустила.
Перевіривши матеріали справи та апеляційної скарги, суддя Тернопільського апеляційного суду встановив, що додані до протоколу про адміністративне правопорушення докази і відеозаписи не містять даних, на яких би було зафіксовано, що Валентина П. здійснює продаж продуктів харчування. Також, при оформленні матеріалів справи працівниками поліції не вказано прізвища покупців, у них не відібрано пояснення і вони не вказані як свідки правопорушення. Що свідчить про недотримання працівниками поліції вимог посадової інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 06.11.2015 №1376.
Виходячи з наведеного, суддя Тернопільського апеляційного суду прийшов до висновку, що вчинення Валентиною П. правопорушення за ст.44-3 КУпАП не доведено належними і допустимими доказами, а тому апеляційну скаргу слід задовольнити, постанову місцевого суду щодо визнання її винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП — скасувати, а справу відносно неї закрити на підставі п.1 ст. 247 КУпАП.