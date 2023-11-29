На Тернопільщині не розминулися автобус та вантажівка: є потерпілі

На Тернопільщині внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки в реанімації опинились двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 листопада в с. Заводське Чортківського району. Близько 19.30 годин тут не розминулись рейсовий автобус сполученням “Чортків-Чорнокінці” та вантажний автомобіль “Volvo”.

Внаслідок аварії травмувались водій та пасажир автобуса. Потерпілих у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Чортківської міської лікарні.