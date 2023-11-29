26 лютого у Тернополі відбувся Благодійний вечір аукціонів на підтримку Збройних Сил України. На ньому збирали кошти на літачки Валькірії для 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України та на пікап для 53 ОМБр.

Такий важливий захід проводила команда БФ «Створені Перемагати» спільно з БФ «МАМА». На аукціоні були представлені 24 великих та понад 200 додаткових лотів. Були запропоновані дорогоцінні вироби ручної роботи, художні картини, творчо оформлені залишки боєпрепасів та роботи виконані самими військовими. Усі вироби майстри та майстрині надали безкоштовно.

Своє приміщення надав ресторан Вінстон Черчіль. Ведучий вечора Сергій Фалендиш відмінно провів аукціон, і зробив це на волонтерських засадах.

Творчий супровід заходу радо забезпечив Михайло Глядик з командою чудових виконанавців Надія Гураль, Світлана Прокопчук, Зоряна Бринюк, Микола Василечко та Юліана Хаварівська із своєю постановкою.

Ініціаторка аукціону Майя Юркевич розповіла, що на захід прийшли близько ста людей, які активно змагалися за цікаві лоти. А це і футболка з автографом Валерія Залужного і сертифікат на вишиту сорочку, як в нього, півник як у Джонсона, що “вижив” на шафі у Бородянці, тризуб від військових, картини, вироби ручної роботи тощо.

Першим головним лотом був прапор із шевронами 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, який продали за 22 000 грн.

За словами Майї Юркевич, торги за футболку з автографом Валерія Залужного вийшли нестандартні, що лише збільшило її вартість. Спершу футболку розіграли за 11 000 грн., але Людмила Сивак взяла ініціативу у свої руки і допомогла її продати за 15 000 грн.

Як справжній джентельмен, лот їй уступив Руслан Вонс. Але він також вже задонатив. 11 000 грн., і найближчим часом отримає свою футболку, – розповідає ініціаторка аукціону.

І разом на крила Валькірії залетіло 26 000 грн. Такі цінні лоти з автографом Головнокомандувача тернопільським волонтерам надає майстриня Марія Шамедько.

Волонтерка Любов Атласюк на аукціон надала Тризуб з гільз від куль, які були випущені по ворогу в боях оборони Куп’янського напрямку, зимою 2022-2023 рр. Автор – солдат з позивним Князь 105-ої бригади, який зробив цей тризуб у пункті спостереження, за 300 м від ворожої позиції. Лот був проданий за 18 000 грн.

Намисто “Берегиня України” з королівського бурштину, інкрустованих металевих намистин, центральної авторської підвіски було продане за 20 000 грн.

Картина-3D- гравіювання “Запорожці пишуть листа турецькому султану” Тараса Малиновського продана на благодійному аукціоні за 3500 грн.

Сіль із Соледару від Наталії Овсейко разом із домашнім хлібом на заквасці від Олександра Сохацького продані за 3500 грн..

Славнозвісний півник із серії аналогічного з Бородянки, який вцілів після обстрілів на шафі багатоповерхівки і став символом витримки нашого народу проданий за 6000 грн. Лот надала Лариса Борсук.

За словами Майї Юркович, через обмеження в часі були розіграні не всі головні лоти, бо організаторам довелося би тобі проводили аукціон тиждень, а той більше. Тому інша частина виробів і речей стали тихими лотами, які гості купували за запропоновану ціну або більшу, без проведення торгів.

Надані лоти – це справжні шедеври, унікальні речі, які демонструють нашу культуру, мистецтво і таланти, нашу ідентичність. Лоти, які залишилися, ми плануємо розігрувати в онлайн-режимі. Також ми вже плануємо наступний благодійний захід у Тернополі для нового збору на пташки, про що згодом повідомимо, – розповідає Майя Юркевич.

Всього на благодійному заході фонд «СТВОРЕНІ ПЕРЕМАГАТИ» зібрав 303 500 грн. на крила для 45 ОАБР, а фонд «МАМА» – 46900 грн., 200€, 100 зл на пікап для 53 ОМБР. Обидва фонди закрили свої збори.

Тому результат – чудовий! – вважає Майя Юркевич.