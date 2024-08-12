На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст протаранив мікроавтобус

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 серпня в с. Кушлин Кременецької територіальної громади. Близько 22.00 годин неповнолітній місцевий житель не справився з керуванням мотоцикла «Musstang 250» та допустив зіткнення з припаркованим «Volkswagen T4».

Внаслідок сильного удару 14-річний «гонщик» з діагнозом «Політравма» був госпіталізований в Кременецьку опорну лікарню. Враховуючи важкість отриманих травм хлопця, в подальшому, було транспортовано в Тернопільську обласну дитячу лікарню.