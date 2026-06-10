На Тернопільщині неповнолітнього підозрюють у тому, що він забив бабусю цеглиною до смерті

На Тернопільщині правоохоронці затримали 16-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві власної бабусі. Трагедія сталася в одному із сіл Тернопільського району.

Як повідомили в поліції, тіло 69-річної жінки зі слідами насильницької смерті виявили неподалік її будинку ввечері 9 червня. Про подію на спецлінію «102» близько 20:00 повідомив син загиблої, який знайшов матір без ознак життя.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та оперативники. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до смерті жінки може бути причетний її 16-річний онук, який проживав разом із нею та своїм батьком.

За попередньою інформацією, між бабусею та онуком виник побутовий конфлікт. У ході сварки підліток завдав жінці смертельних ударів цеглиною. Після цього, за даними слідства, він намагався приховати сліди злочину та витягнув тіло за межі подвір’я.

Правоохоронці оперативно встановили обставини події та затримали неповнолітнього в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

У поліції зазначили, що хлопець має розлад аутистичного спектра. Для встановлення всіх обставин справи та оцінки його психічного стану буде призначено судово-психіатричну експертизу.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини кримінального правопорушення.