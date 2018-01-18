На Тернопільщині незаконно видобували пісковик

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області .

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі одного з сіл Бучацького району здійснювали незаконне видобування пісковику в недіючому кар’єрі поблизу с. Русилів Бучацького району Тернопільської області.

На місці злочину виявлено та накладено арешт на вантажний автомобіль, що використовувався для перевезення незаконно видобутого каменю.

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