На Тернопільщині обмежили електроенергію тільки для групи споживачів «Промисловість»

‼️Шановні споживачі!

❗️У зв’язку з виникненням дефіциту електричної енергії через пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок російської агресії (блоків АЕС, ТЕС та ТЕЦ), у регіонах вводяться графіки обмеження споживання.

📌На виконання термінової телефонограми НЕК «Укренерго», в Тернопільській області було введено в дію графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для групи споживачів «Промисловість».

Всі юридичні споживачі, які внесені до графіку — повідомлені про ситуацію та повинні виконати доведені обсяги зниження.

ℹ️Такі обмеження електроенергії є тимчасовими, впроваджуються у взаємодії з диспетчерами НЕК «Укренерго», спрямовані на збалансування енергосистеми.

На даний час обмеження електроенергії для побутових споживачі не включено в графіки обмеження.

❗️У разі настання будь-яких змін у роботі розподільної мережі Тернопільської області, що буде вимагати застосування графіків обмеження електроенергії для побутових споживачів області, ВАТ «Тернопільобленерго» буде про це оперативно інформувати.

💡Енергетики наполегливо просять, за можливості, з 07:00 до 23:00 год. обмежити використання потужних електроприладів: електроопалення, бойлерів, пральних та посудомийних машин тощо.

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