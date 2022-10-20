На Тернопільщині шукають роботу 5,3 тис. безробітних

На початок жовтня 2022 року роботодавці Тернопільщини мають найбільшу потребу у кухарях, водіях, вчителях, швачках, бухгалтерах, продавцях, постійно є робота для лікарів та медичних працівників. Загалом цьогоріч служба зайнятості області пропонувала шукачам роботи 8,8 тис. вакансій. Це дало можливість знайти постійні місця праці майже 6,9 тис. краян, з них 342-м переселенцям.

866 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Після завершення цих робіт 262особи змогли працевлаштуватися.

Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості пройшли 1247 безробітних, що допомогло 85,4% з них знайти місця праці. 16 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання, 3 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

За 9 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися майже 2 3 тис. осіб, з них 19,9 тис. були визнані безробітними, з їх числа 1,5 тис. – переселенці.

На 1 жовтня 2022 року через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці 5,3 тис. безробітних. Із них 64% – жінки, 23,8% – молодь до 35 років, 10,1% – переселенці.