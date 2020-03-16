На Тернопільщині обрізують дерева: один чоловік загинув, ще один у лікарні

Трагедія сталась 13 березня в с. Беримівці Зборівського району. Близько 08.00 годин, чоловік обрізав дерева на території власного домогосподарства. На жаль, внаслідок власної необережності, 37-річний чоловік не втримався і впав з висоти. Травми, отримані при падінні, виявились смертельними.

Схожа подія сталась надвечір того ж дня в с. Кривеньке Чортківського району, де дерева обрізав 48-річний місцевий житель. Після падіння його з діагнозом «Політравма» було госпіталізовано в Чортківську лікарню